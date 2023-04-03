Ayasofya Camii'ndeki imparatorluk kapısına cam bölmeli koruma
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yer alan imparator kapısının bulunduğu alana cam bölme konuldu.
Ramazan ayında da İstanbul'un en çok ziyaret edilen mekanlarından Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki imparatorluk kapısını korumak için önlem alındı.
Ahşap kapının her iki yanına cam bölme yerleştirilip ziyaretçilerle doğrudan teması kesilerek aşınma ve tahribatın önüne geçilmesi amaçlandı.
Caminin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon, aşınma ve tahribat nedeniyle geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 90 günlük sigorta girişi olan yaşadı! T.C. kimliğiyle başvurana 24 bin 910 TL Para yardımı! Şartları karşılayan koşsun!
- KYK yurtları son dakika açılacak mı? 2023 GSB KYK yurtları ne zaman açılacak, Nisan ayında açılır mı?
- İslam Memiş alım fırsatını açıkladı! Altın fiyatlarında Haziran zirvesi göründü! 1550 TL olmadan elinizi çabuk tutun! Son 280 TL!
- İkramiye zamanı geldi çattı! İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? Net-Brüt hesabı yapıldı! 3.100 TL...
- İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları online mı olacak yüz yüze mi?
- YKS sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Üniversite sınavı 2023 takvimi açıklandı mı?
- Nihat Hatipoğlu İftar Programı Canlı İzle! ATV iftar programı kesintisiz, şifresiz, full HD canlı seyret!
- MSB 30 bin 62 personel alımı ne zaman, başladı mı? 2023 MSB başvuru şartları ne? Kadro ve branş dağılımı...
- Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? İllere göre ödeme listesi...
- Canan Karatay "en eski ilaç" dedi! Sofranızda o olmadan sahur yapmayın! Yüzyıllık şifa...
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak 2023? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu?
- Aile Destek Ödemeleri ne zaman yattı mı? 2023 Nisan ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?