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Tekirdağ’da iki aile arasında silahlı kavga!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2023
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Tekirdağ’da iki aile arasında silahlı kavga!

Son dakika haberine göre Tekirdağ'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

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