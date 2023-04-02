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Adana Saimbeyli’de deprem | 2023 AFAD son depremler

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2023 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
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Adana Saimbeyli’de deprem | 2023 AFAD son depremler

AFAD, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 18:32’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) web sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 18:32'de 3.8 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçti.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

ADANA DEPREMİNİN DETAYLARI

Büyüklük: 3.8 (Mw) Yer: Saimbeyli (Adana) Tarih:2023-04-02 Saat:18:32:44 TSİ Enlem:37.94 N Boylam:36.24 E Derinlik:7 km

AFAD 2023 DEPREMLER LİSTESİ

02-04-2023 18:32:4437.9436.247MW3.8Saimbeyli (Adana)570691

02-04-2023 18:02:0537.90836.2117ML1.5Saimbeyli (Adana)570690

02-04-2023 18:00:2137.89736.2767ML2.2Saimbeyli (Adana)570689

02-04-2023 17:56:2837.90736.277ML1.6Saimbeyli (Adana)570688

02-04-2023 17:53:1836.4336.3086.99ML2.2Kırıkhan (Hatay)570687

02-04-2023 17:50:0537.67736.4347.04ML1.8Andırın (Kahramanmaraş)570686

02-04-2023 17:48:3137.74136.3636.98ML2.0Andırın (Kahramanmaraş)570685

02-04-2023 17:35:4538.28437.3356.91ML1.5Elbistan (Kahramanmaraş)570684

02-04-2023 17:30:0838.17838.13812.94ML1.9Yeşilyurt (Malatya)570683

02-04-2023 17:27:0338.25538.2227ML1.6Yeşilyurt (Malatya)570682

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