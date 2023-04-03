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Son dakika: Adana'da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! AFAD son depremler listesi 2023

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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Son dakika: Adana’da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! AFAD son depremler listesi 2023

AFAD tarafından yapılan açıklamada Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 19.16'da yaşanan depremin derinliği, 7.14 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Saat 19.16'da yaşanan depremin derinliği, 7.14 kilometre olarak ölçüldü.

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