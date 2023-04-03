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Vatan Vakfı'ndan deprem bölgesine destek: 12 ili etkileyen asrın felaketinde 250 gönüllü sahada yer aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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Vatan Vakfı’ndan deprem bölgesine destek: 12 ili etkileyen asrın felaketinde 250 gönüllü sahada yer aldı

12 ili etkileyen deprem felaketinde faaliyet gösteren Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı depremzedeler için 250 gönüllüsüyle ilk günden bu yana 322 tır seferi yaptı. Vakıf tarafından yapılan açıklamada "Ekiplerimiz araçlarımızla en ücra muhitlere yardım malzemesi getirmeyi hedef haline getirdi. Bu görevi de başarı ile sürdürmektedirler. Allah devletimize milletimize zeval vermesin." ifadelerine yer verildi.

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