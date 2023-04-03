Vatan Vakfı’ndan deprem bölgesine destek: 12 ili etkileyen asrın felaketinde 250 gönüllü sahada yer aldı

03 Nisan 2023, Pazartesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB 30 bin 62 personel alımı ne zaman, başladı mı? 2023 MSB başvuru şartları ne? Kadro ve branş dağılımı...
- Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? İllere göre ödeme listesi...
- Canan Karatay "en eski ilaç" dedi! Sofranızda o olmadan sahur yapmayın! Yüzyıllık şifa...
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak 2023? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu?
- Aile Destek Ödemeleri ne zaman yattı mı? 2023 Nisan ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?
- LGS başvuruları ne zaman yapılacak 2023? LGS 2023 başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- TOKİ para iadesi nasıl alınır, ödemeler başladı mı? TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yatacak?
- EYT devriminde 2. atak: Bağ-Kur'luya 7200 günle prim eşitleme! 25 eksi 5 ila 20 yılda esnafa erken emeklilik! Berber, kuaför, terzi, bakkal...
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 3 Nisan Pazartesi bugün Kabine var mı?
- Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Nisan AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
- Afet Bölgesi ne demek, nedir? Afet Bölgesi olunca ne olur, hangi iller ilan edildi? Kayseri, Mardin, Tunceli...