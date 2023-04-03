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Bodrum-Datça feribot seferlerine iptal kararı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2023
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Bodrum-Datça feribot seferlerine iptal kararı

Bodrum-Datça karşılıklı feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle yarın (4 Nisan 2023) yapılamayacak.

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