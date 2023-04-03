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Kaçırılan çocuğu için aracın önüne atladı! Kabutun üstünde 40 kilometre gitti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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Kaçırılan çocuğu için aracın önüne atladı! Kabutun üstünde 40 kilometre gitti

Düzce'de, babası tarafından kaçırılan çocuğu için eski eşinin aracının kaputuna asılan kadın, bu şekilde yaklaşık 40 kilometre yol gitti. Kadının yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

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