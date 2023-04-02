Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
"Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 Ramazan Bayramı Müslüman aleminin gündemindeki soru işareti olmaya devam ediyor. Oruç ibadetinin ilk haftası tamamlanırken Ramazan Bayramı hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
"Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorularının cevpaları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının bitişini ve Şevval ayının başlangıcını işaret eden Ramazan Bayramı, bu yıl da İslam alemi tarafından huşu içerisinde kutlanacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet takvimine Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başladı ve 20 Nisan perşembe günü son oruç tutulacak.
Ramazan Bayramı 1. günü 21 Nisan Cuma, 2. günü 22 Nisan Cumartesi ve üçüncü (son) gün 23 Nisan Pazar gününe denk gelmektedir.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğundan kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatili toplam 3 (üç) gün sürecek.
BAYRAM ÖNCESİNDE OKULLAR TATİL OLACAK
Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullarda ikinci dönem uygulanacak ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bayram tatili öncesinde okullar ara tatil sebebiyle 14 Nisan cuma günü kapanacak. Eğitim öğretim faaliyetleri tekrar Ramazan Bayramı sonrasında 24 Nisan Pazartesi günü başlayacak.
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