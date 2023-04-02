HAVELSAN’dan ’Malazgirt’ hamlesi! Epic Games ile iş birliği yapıldı

EN İYİ OYUN MOTORLARINDAN BİRİ KULLANILIYOR

Epic Games, geliştirdiği oyun motoru teknolojisi (Unreal Engine) ile yıllardır dünya video oyun sektörüne yön veren önemli firmalardan biri olarak dikkati çekiyor.

Son dönemde teknoloji alanında yaşanan ilerlemeler ve Unreal Engine oyun motorunun gelişmesi sayesinde video oyunları dışında farklı sektörler için de oyun teknolojilerinin kullanımı gündeme geldi. Simülasyon, metaverse, mimari, sinema gibi sektörlerin oyun teknolojilerini kullanabilmesi mümkün ancak gelişen bu teknolojiyle birçok farklı disipline de açılan Unreal Engine teknolojisi konusunda dünya genelinde kısıtlı bir uzman sayısı bulunuyor.

Epic Games, bu nedenle dünya çapında uzmanlığını denetlediği ve onayladığı belli sayıda firmayı bir araya getirerek portal oluşturmaya karar verdi. Servis partneri olarak kabul edilen ve Epic Games'in portalında yayınlanan firmalar hem birbirleriyle iletişimde olacak hem de dünya çapında kendi alanlarında geliştirilen projelere destek verebilme/ortaklık kurabilme şansına sahip olacak.

Bu ortaklık ve Epic Games'in resmi servis partneri portalında yer almasıyla HAVELSAN, yaptığı iş ve taahhüt ettiği bölgeler özelinde simülasyon projeleri konusunda verdiği hizmetleri prestijli bir platformda tanıtma fırsatını da elde etmiş oldu.