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Şanlıurfa’da alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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Şanlıurfa’da alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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