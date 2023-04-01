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Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın feci sonu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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Kayseri’de yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın feci sonu

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit Çakmak isimli vatandaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kimliği belirlenmeyen sürücü kaza sonrası otomobiliyle kaçtı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit Çakmak'a sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarpıp, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Çakmak'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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