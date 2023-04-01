Bursa'da korkunç olay! Anne ile kızı 4'üncü kattan atladı
Korkunç olay Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördükleri belirtilen 43 yaşındaki Süheyla M. ile 13 yaşındaki kızı Nisa Nur M. oturdukları 4’üncü kattaki dairenin balkonundan atlayıp yaşamlarına son verdi. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
Bursa'da yaşanan olay, saat 13.00 sularında Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi.
Nisa Nur M. oturdukların 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atladı, ardından da aynı yerden annesi Süheyla M. kendisini boşluğa bıraktı.
Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, uzun süredir psikolojik tedavi gördükleri belirtilen anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Süheyla M. ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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