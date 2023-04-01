Kurban Bayramı ne zaman 2023? Bu sene Kurban Bayramı kaç gün tatil, 9 gün mü?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 Kurban Bayramı 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.