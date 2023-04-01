Kurban Bayramı ne zaman 2023? Bu sene Kurban Bayramı kaç gün tatil, 9 gün mü?
Kurban Bayramı tarihi ve kaç gün tatil olacağı gündemde yer almaya devam ediyor. İslam dininin iki büyük bayramı olan Ramazan ve Kurban bayramları peş peşe geliyor. Kurbanlık Bayramı aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac ibadetinin yerine getirildiği vakittir. Peki, bu sene Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? İşte, merak edilen tarih...
"Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. Müslüman aleminin beklediği dini günlerden olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet dini günler takvimnin yayınlanmasının ardından tarihler belli oldu. İşte, "Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak?" sorularının yanıtları haberimizde.
2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2023 Kurban Bayramı 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi
2023 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?
Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü bitiyor.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe Arefe
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)
22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)
23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)
27 Haziran 2023 Salı Arefe
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)
29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)
30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)
01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)
19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü
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- Kurban Bayramı ne zaman 2023? Bu sene Kurban Bayramı kaç gün tatil, 9 gün mü?
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