Asrın felaketi kavuşturdu! 29 yıl sonra deprem bölgesinde buldu
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelen Akın Özdemir, 29 yılın ardından afetzede olan asker arkadaşıyla bir araya geldi. İki çocuk babası Cemal Daşdelen, "Her akşam arayıp, 'Bir eksiğiniz var mı?' diye soruyor. Böyle bir anı beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu" dedi.
Depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından yardım elini uzatan belediyelerden Ordu'nun Kabadüz Belediyesi de gıda, yakacak, temel ihtiyaçlar başta olmak üzere kente destek verdi. Yardım çalışmalarına katılmak üzere Adıyaman'a gelen 50 yaşındaki Özdemir de Edirne'de birlikte askerlik yaptığı 50 yaşındaki Cemal Daşdelen'i bulmak için araştırma yaptı.
Özdemir, bir yakını aracılığıyla 29 yıl sonra asker arkadaşına ulaşmayı başardı. Musalla Mahallesi'nde hasar gören evlerinin karşısında ailesiyle çadırda kalan Daşdelen'i bulan Özdemir, arkadaşına her konuda destek olmaya çalışıyor. Personeli olduğu Kabadüz Belediyesinin kentteki yardım faaliyetlerine katılan Akın Özdemir, yaşanan deprem sonrası Adıyaman'a geldiğini söyledi.
Burada yaşadığını bildiği ancak yıllardır görmediği asker arkadaşını bulmak istediğini belirten Özdemir, "Yemek dağıtırken çadırın orada bir akrabasına denk geldim. Telefon numarasına ulaştım. Kendisini aradım ve sonra 29 yıl sonra buluştuk. Elimizden gelen yardımı etmeye çalışacağız." dedi.
Buluşmalarının ardından bir araya gelerek sohbet ettiklerini anlatan Özdemir, "Çay içiyoruz ve eski anıları tazeliyoruz. 29 yıl kendisini sosyal medyada ve eski ev telefonundan da bulamadım. Bir tesadüf oldu. Buluşmamıza bu deprem bir vesile oldu." diye konuştu. İki çocuk babası Cemal Daşdelen ise bir felaket yaşadıklarını, depremden sonra da çadırda yaşamaya başladıklarını dile getirdi.
Arkadaşıyla 29 yıl sonra bir vesileyle buluştuklarına dikkati çeken Daşdelen, "Bana çok fazla yardımı oldu. Her akşam arayıp, 'Bir eksiğiniz var mı?' diye soruyor. Böyle bir anı beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Bir deprem vesilesiyle yeniden buluştuk." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı ne zaman 2023? Bu sene Kurban Bayramı kaç gün tatil, 9 gün mü?
- Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? e-devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama ekranı!
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Mart dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Canan Karatay mucizevi karışımı açıkladı! 1 kaşığı bile ağız kokusunu yok ediyor! Sahurda bunu yaparsanız...
- 1 Nisan 2023 Cumartesi TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? ATV, TV8 , STAR TV, SHOW TV...
- TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 1 Nisan TOKİ İstanbul KURA SONUÇLARI! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kazananların isim listesi!
- BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023 | Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?
- Ateş Kuşları 11.bölüm fragmanı izle! ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Pelin'den sonra Suna şoku...
- Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura takvimi açıklandı mı?
- TOKİ İstanbul arsa kazananların isimleri! TOKİ MÜSTAKİL ARSA kura sonuçları İSİM LİSTESİ 31 MART! e-devlet sorgulama
- AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?