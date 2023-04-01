Asrın felaketi kavuşturdu! 29 yıl sonra deprem bölgesinde buldu

Buluşmalarının ardından bir araya gelerek sohbet ettiklerini anlatan Özdemir, "Çay içiyoruz ve eski anıları tazeliyoruz. 29 yıl kendisini sosyal medyada ve eski ev telefonundan da bulamadım. Bir tesadüf oldu. Buluşmamıza bu deprem bir vesile oldu." diye konuştu. İki çocuk babası Cemal Daşdelen ise bir felaket yaşadıklarını, depremden sonra da çadırda yaşamaya başladıklarını dile getirdi.

Arkadaşıyla 29 yıl sonra bir vesileyle buluştuklarına dikkati çeken Daşdelen, "Bana çok fazla yardımı oldu. Her akşam arayıp, 'Bir eksiğiniz var mı?' diye soruyor. Böyle bir anı beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Bir deprem vesilesiyle yeniden buluştuk." ifadelerini kullandı.