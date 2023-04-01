En fazla vaka İstanbul’da! Uzman isimden kızamık uyarısı

PEKİ, KIZAMIK NEDİR?

Kızamık -diğer adı ile Rubeola- özel bir virüsle meydana gelen bulaşıcı bir çocukluk hastalığıdır. Kızamığı ilk olarak 860 senesinde Farslı hekim Razi bildirmiştir. Sydenham ise 17. asrın ikinci yarısında hastalığı tarif etmiş ve 18. yüzyıldan itibaren de kızamık salgınları tanınmaya başlamıştır. 1911'de Anderson ve Goldbergen, kızamığı insanlardan maymunlara nakletmişler ve sebebinin bir virüs olduğunu bildirmişlerdir.

Günümüzde, çocuk ölümlerinin en büyük nedenlerinden birisi olarak gösterilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tedavisi, bilhassa kızamık aşısı yapılmadığı taktirde her 2.6 milyon insanın bu rahatsızlıktan hayatını kaybettiğini belirtmiştir.