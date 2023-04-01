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İstanbul Beylikdüzü'nde korkutan yangın! Alevler binayı kapladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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İstanbul Beylikdüzü’nde korkutan yangın! Alevler binayı kapladı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde mobilya ve beyaz eşya satan bir magazanın bulunduğu iş merkezinde yangın çıktı. İş merkezinin dış cephesini alevlerin sardığı belirtilirken yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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