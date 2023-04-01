İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocak, Şubat ve Mart aylarında Fatih, Pendik, Bakırköy ve Zeytinburnu'nda takibe alınan 4 farklı adrese yönelik operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonlarda cinsel içerikli ürünün yanı sıra kaçak kanser, şeker, kan pıhtılaşması ve şizofreni ilaçları ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak olarak getirilen ilaçları
satanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Ocak, Şubat ve Mart aylarında Fatih, Pendik, Bakırköy ve Zeytinburnu'nda takibe alınan 4 farklı adrese yönelik operasyon yaptı.
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