İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen değerinde cinsel içerikli ürünler, kanser, şeker, kan pıhtılaşması ve şizofreni ilaçları olan toplam 181 bin 598 adet ilaç ele geçirildi.

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