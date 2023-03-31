İstanbul’da aile faciası! Anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incemede Merve Erten ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu.