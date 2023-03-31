Cuma Hutbesi: 31 Mart bugünkü hutbenin konusu ne? Zekat: İslam’ın Dayanışma Köprüsü! Diyanet Tam metin PDF indir!

Cuma Hutbesinin konusu ne sorusunun cevabı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 31 Mart Cuma Hutbesini yayımladı. Zekat: İslam'ın Dayanışma Köprüsü isimli hutbede İslam'ın beş temel esaslarından olan zekat ibadetinin öneminin altı çiziliyor. Zekât, insanı felaha, toplumu refaha ulaştıran bir ibadettir. İşte 31 Mart Cuma Hutbesi tam metni PDF indirme linki...

BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİNİN KONUSU NE?

Muhterem Müslümanlar!

Bizler, bu dünyada Rabbimizin nimetlerinin emanetçisiyiz. Ve biliyoruz ki her nimetin kendi cinsinden bir şükrü vardır. Kalbimizin şükrü Yüce Allah'a imandır. Dilimizin şükrü hakikate tercüman olmaktır. Bedenimizin şükrü ibadetlerdir. Malımızın şükrü ise zekâttır, sadakadır.