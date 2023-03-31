Karabük’te Gabonlu genç kızın sır ölümü! Aile cenazeyi reddetti
Karabük'te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Yakınları olay aydınlatılana kadar cenazeyi teslim almayacaklarını ve açıklama istediklerini belirtti.
Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi olan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'dan cumartesi akşamından itibaren haber alınamadı. Kızın erkek kardeşi Orphe Moise, durumu yetkililere bildirdi. Pazar günü Yeşilköy köyü yakınlarından geçen trenin makinisti, Filyos Çayı'nda hareketsiz haldeki kişiyi fark edip ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
SUDA BOĞULMUŞ
Çayda bulunan cesedin, 3 ay önce Türkiye'ye gelen Dinabongho'ya ait olduğu belirlendi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ön raporunu açıklayan Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinabongho'nun bedeninde cinsel istismar ve herhangi bir kesici, delici alet ile ateşli silah yarasına rastlanılmadığını, ölümünün suda boğularak meydana geldiğini ifade etti.
Jandarma ekipleri ise soruşturma kapsamında kentteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntüleriyle, kızın ormana nasıl gittiği, çaya düştüyse hangi noktadan düştüğü belirlenmeye çalışıyor. Dinabongho'nun üzerindeki kıyafetler ve vücudundan alınan örnekler detaylı araştırma için kriminal incelemeye alındı. Ekipler cinayet de dahil tüm ihtimallerin üzerinde dururken, çalışmalarını da sürdürüyor.
6 AY MORGDA BEKLEYEBİLİR
Dinabongho'nun doğal yollardan ölmediğini, cinayete kurban gittiğini düşünen yakınları cenazeyi teslim almadı. Dinabongho'nun ailesi, elçilik aracılığıyla ilettiği notla, 'Sır ölümün aydınlatılmasından sonra cenazeyi teslim alabileceklerini' ifade ederek, yetkililerden kendilerine açıklama yapılmasını istedi. Öte yandan, şüpheli ölüm vakalarında, olay aydınlatılana kadar cenazenin 6 ay boyunca resmi olarak hastane morgunda kalabileceği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? 2023 Bayram tatili 9 gün mü? Dini Günler takvimi
- YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman? 2023 Üniversite sınavı geç başvurular ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar?
- KPSS-2023/4 sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tercih sonuç sorgulama ekranı | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin personel kadro ve branşlar...
- İbn-i Sina'nın "Ramazan" reçetesi ortaya çıktı! Ne susuzluk kalacak ne de açlık: Bu resmen 850 yıllık mucize...
- MEB Engelli Öğretmen Son dakika | EKPSS en az 50 puan alan 3.500 engelli öğretmen kadroda! Atama başvuru tarihleri ne zaman?
- TOKİ İstanbul 10 bin müstakil arsa sonuçları | İlk Evim Arsam hak kazananlar listesi sorgulama ekranı! 350-500 metrekare alan aylık 1.604 TL taksitle...
- Cuma Vakitleri: 31 Mart Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... İl il cuma saatleri!
- Cuma Hutbesi: 31 Mart bugünkü hutbenin konusu ne? Zekat: İslam'ın Dayanışma Köprüsü! Diyanet Tam metin PDF indir!
- 30 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- SGK çalışanları ne kadar mesai ücreti alacak? Fazla mesai ücreti kaç TL oldu? 2023 SGK ÇALIŞMA SAATLERİ
- Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 30 Mart son dakika deprem! AFAD- Kandilli son depremler!
- Survivor Kardelen neden yok, elendi mi? 2023 Survivor Kardelen sağlık durumu nasıl?