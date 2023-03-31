Karabük’te Gabonlu genç kızın sır ölümü! Aile cenazeyi reddetti

SUDA BOĞULMUŞ



Çayda bulunan cesedin, 3 ay önce Türkiye'ye gelen Dinabongho'ya ait olduğu belirlendi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ön raporunu açıklayan Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinabongho'nun bedeninde cinsel istismar ve herhangi bir kesici, delici alet ile ateşli silah yarasına rastlanılmadığını, ölümünün suda boğularak meydana geldiğini ifade etti.



Jandarma ekipleri ise soruşturma kapsamında kentteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntüleriyle, kızın ormana nasıl gittiği, çaya düştüyse hangi noktadan düştüğü belirlenmeye çalışıyor. Dinabongho'nun üzerindeki kıyafetler ve vücudundan alınan örnekler detaylı araştırma için kriminal incelemeye alındı. Ekipler cinayet de dahil tüm ihtimallerin üzerinde dururken, çalışmalarını da sürdürüyor.