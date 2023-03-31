Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? 2023 Bayram tatili 9 gün mü? Dini Günler takvimi

Yaz tatili hazırlığını erkenden yapmaya başlayanlar arama motorlarında "Kurban Bayramı ne zaman?", "Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü?" sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet tarafından paylaşılan dini bayramlar takvimiyle tarihler netlik kazandı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? 2023 Bayram tatili 9 gün mü? İşte detaylar...