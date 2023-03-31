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Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? 2023 Bayram tatili 9 gün mü? Dini Günler takvimi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2023
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Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? 2023 Bayram tatili 9 gün mü? Dini Günler takvimi

Kurban Bayramı tarihleri merak konusu oldu. Özellikle yaz tatiline hazırlık yapan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılan Kurban Bayramı'nın bu sene kaç gün süreceği öğrenilmeye çalışılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2023 dini günler takvimine bu yıl bayram haziran sonu temmuz başına denk geliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün?

Yaz tatili hazırlığını erkenden yapmaya başlayanlar arama motorlarında "Kurban Bayramı ne zaman?", "Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü?" sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet tarafından paylaşılan dini bayramlar takvimiyle tarihler netlik kazandı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? 2023 Bayram tatili 9 gün mü? İşte detaylar...

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

23 Ocak Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
17 Şubat Cuma: Mirac Kandili
6 Mart Pazartesi: Berat Kandili
23 Mart Perşembe: Ramazan Başlangı
17 Nisan Pazartesi: Kadir Gecesi
20 Nisan Perşembe: Arefe
21 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (1.Gün)
22 Nisan Cumartesi: Ramazan Bayramı (2.Gün)
23 Nisan Pazar: Ramazan Bayramı (3.Gün)
27 Haziran Salı: Arefe

28 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (1.Gün)
29 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı (2.Gün)
30 Haziran Cuma: Kurban Bayramı (3.Gün)
1 Temmuz Cumartesi: Kurban Bayramı (4.Gün)
19 Temmuz Çarşamba: Hicri Yılbaşı
28 Temmuz Cuma: Aşure Günü
26 Eylül Salı: Mevlid Kandili

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