Aksaray’da 10 yıldır aranıyordu! Katili tanıdık çıktı: Cesedi yakıp...

İTİRAF ETTİ



Ekipler, şüphe üzerine Meliha Yalçın'ı gözaltına aldı. Jandarma tarafından sorgulanan Yalçın, cinayeti itiraf etti. Yalçın'ın ifadesinde, Kamber Demir'in kendisine sık sık şiddet uyguladığını, yine dövdüğü bir gün zehirleyerek öldürdüğünü, cesedi yok etmek için yaktıktan sonra evin bahçesine gömdüğünü, olaydan bir süre sonra da Demir'in kemiklerini köye yakın dereye attığını söylediği öğrenildi.