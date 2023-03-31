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Aksaray’da 10 yıldır aranıyordu! Katili tanıdık çıktı: Cesedi yakıp...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2023 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
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Aksaray’da 10 yıldır aranıyordu! Katili tanıdık çıktı: Cesedi yakıp...

Aksaray'da, 10 yıldır aranan 49 yaşındaki Kamber Demir'i, dini nikahla birlikte yaşadığı Meliha Yalçın'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Kendisine şiddet uygulayan Demir'i zehirleyip öldürdüğünü, cesedi yakıp bahçeye gömdüğünü itiraf eden Yalçın ile olayı bildiği halde gizleyen 2 oğlu ve kuzeni adliyeye sevk edildi. İşte korkunç olayın detayları...

Merkeze bağlı Babakonağı köyünde oturan Meliha Yalçın, 10 yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı çiftçi Kamber Demir'in kaybolduğu ihbarında bulundu. 4 çocuk annesi Yalçın, köylülere ve yakınlarına da Demir'in Almanya'ya çalışmaya gittiğini söyledi. O dönem jandarmanın yaptığı çalışmalarda, Demir'e ulaşılamadı.

Yakınları, geçen günlerde Kamber Demir'in bulunması için jandarmaya yeniden başvurdu. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), o dönem Meliha Yalçın'ın çevresine Kamber Demir'in Almanya'ya çalışmaya gittiğini söylediğini, ancak yapılan araştırmada yurt dışına çıkmadığını tespit etti.

İTİRAF ETTİ

Ekipler, şüphe üzerine Meliha Yalçın'ı gözaltına aldı. Jandarma tarafından sorgulanan Yalçın, cinayeti itiraf etti. Yalçın'ın ifadesinde, Kamber Demir'in kendisine sık sık şiddet uyguladığını, yine dövdüğü bir gün zehirleyerek öldürdüğünü, cesedi yok etmek için yaktıktan sonra evin bahçesine gömdüğünü, olaydan bir süre sonra da Demir'in kemiklerini köye yakın dereye attığını söylediği öğrenildi.

Meliha Yalçın'ın ifadelerinin ardından, olayı bildiği halde gizleyen oğulları Mustafa Demir, Rıfat Demir, kuzeni Mehmet Gökkaya ve İbrahim Çetin jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadeleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında bu sabah adliyeye sevk edildi.

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