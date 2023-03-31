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Avcılar’da plastik malzeme deposunda yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2023
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Avcılar’da plastik malzeme deposunda yangın

Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde gece saat 01:30 sıralarında bir binanın bahçesinde bulunan plastik malzeme deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, bir otomobil ve bir kamyon zarar gördü.

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