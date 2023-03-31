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Çocuk gelin davasında duruşma 5 Haziran'a ertelendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2023
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Çocuk gelin davasında duruşma 5 Haziran’a ertelendi

Son dakika haberi | 6 yaşındaki çocuğun evlendirildiği iddiasıyla açılan davada duruşma 5 Haziran'a ertelendi. Mahkeme, Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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