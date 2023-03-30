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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2023
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Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

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