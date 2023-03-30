30 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2023
ABONE OL
Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi! 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA