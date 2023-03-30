600 Evler Sitesi’nin çökme nedeni belli oldu! Bilirkişi raporu ortaya çıktı | Müteahhit kaportacı çıkmıştı

KOLON VE KİRİŞLERDE DÜZ DEMİR KULLANILDI

Alanında uzman bilirkişiler tarafından alanda yapılan çok sayıda inceleme sonucunda siteyi yıkıma götüren sebepler şöyle sıralandı: Kolonlar ve kirişlerde düz demirler kullanıldı. 8'lik etriye (demir filizlerini saran dikdörtgen şeklindeki demir) kullanıldı. Bu uygulama demirin ağırlığının azalmasına neden oldu. Kolon kiriş birleşim bölgelerinde yönetmelik gereği olması gereken etriye sıklaştırılmasına rastlanılamadı. Kancaların yapılmadığı gözlendi.