Sapkın üçlü ilişki sonrası cinsel organını keserek öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu





SAVCI ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Cinayete ilişkin davanın 3'üncü duruşması Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Elvan Küçükaltun ve tutuksuz yargılanan Nadja Angela Grosser ile sanık avukatları, Kadir Demir'in yakınları ve avukatı katıldı. Davayla ilgili esas hakkındaki görüşünü sunan savcı, sanık Elvan Küçükaltun'un telefonunda yapılan incelemede 21 Temmuz 2021 tarihine ait 2 erkek ve bir kadının olduğu cinsel ilişki videosunda Nadja'nın yüzünün görüldüğü, erkeklerin görülmediği, ses kaydı incelemesinde ise görüntüdekilerin sanık Elvan Küçükaltun ile ölen Kadir Demir olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Savcı esas hakkındaki görüşünde, sanık Elvan Küçükaltun'un savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve buna itibar edilemeyeceğini, sanığın Kadir Demir'e yönelik 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu, sanık Nadja Angela Grosser'in ise suçun işlenmesinden önce ve işlenmesi sırasında yardım ettiğini belirtti. Savcı, Elvan Küçükaltun'un ömür boyu hapis, Nadja Angela Grosser'in ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.