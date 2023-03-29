Samsun'da arkadaşını vurup tutuklanan şüpheli: Bu iş burada bitmedi
Dehşete düşüren olay Samsun'da meydana geldi. Tartıştığı arkadaşı M.K.'yi tabancayla dizinden vuran 33 yaşındaki M.G. tutuklandı. Şüpheli, cezaevine götürülürken gazetecilere, "Çekin ağabey çekin, bu iş burada bitmedi" dedi. İşte ayrıntılar...
Samsun'da yaşanan olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ve M.G. isimli 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü, M.G., belinden tabancasını çıkarıp M.K.'yi dizinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
M.K., ambulansla eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı. Şüpheli M.G. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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