Samsun’da arkadaşını vurup tutuklanan şüpheli: Bu iş burada bitmedi

Samsun'da yaşanan olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ve M.G. isimli 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü, M.G., belinden tabancasını çıkarıp M.K.'yi dizinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.