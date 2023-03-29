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Kurban Bayramı 1.günü 2023! Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023
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Kurban Bayramı 1.günü 2023! Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı?

"Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 yılı Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu. Tatil planı yapmak isteyenler ise Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte, detaylar...

Kurban Bayramı hakkında araştırmalar devam ediyor. 2023 Kurban Bayramı tarihi, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasının ardından merak konusu oluyor. Şimdiden yaz ayları için tatil plan yapanlar ise "2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusuna cevap arıyor. Bu yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olabilir. İşte, Kurban Bayramı tatili hakkında merak edilenler...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

İslam dininin ikinci büyük bayramı olan Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. 27 Haziran Salı günü Arefe günü, 28 Haziran Çarşamba günü ise Kurban Bayramı'nın 1. Günü olarak kutlanacak. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. 23 Şubat Perşembe günü itibarıyla Kurban Bayramı'na 125 gün kaldı.

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