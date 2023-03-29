Kurban Bayramı 1.günü 2023! Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı hakkında araştırmalar devam ediyor. 2023 Kurban Bayramı tarihi, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasının ardından merak konusu oluyor. Şimdiden yaz ayları için tatil plan yapanlar ise "2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusuna cevap arıyor. Bu yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olabilir. İşte, Kurban Bayramı tatili hakkında merak edilenler...