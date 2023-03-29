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Denizli'de akılalmaz olay! Şaka yaparken çocukluk arkadaşını öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2023
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Denizli’de akılalmaz olay! Şaka yaparken çocukluk arkadaşını öldürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 18 yaşındaki Süleyman B. , iddiaya göre şaka yaptığı sırada elindeki tüfeğin ateş almasıyla çocukluk arkadaşı Emre Acar'ı vurdu. Acar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Süleyman B. gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Akkonak Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

Süleyman B., eve ziyarete gelen çocukluk arkadaşı Emre Acar'a, iddiaya göre, pompalı tüfekle şaka yapmak istedi.

Tüfek, Süleyman B.'nin elindeyken ateş aldı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Acar, kanlar içinde yerde kaldı. Süleyman B.'nin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Polis, olayın ardından Süleyman B.'yi gözaltına aldı.

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