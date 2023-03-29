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Çorum'da alevler geceyi aydınlattı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2023
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Çorum’da alevler geceyi aydınlattı!

Son dakika haberine göre Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Günyüzü Köyü'nde çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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