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Malatya'da deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi 2023...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
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Malatya’da deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi 2023...

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 16.58'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi . Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Malatya'da saat 16.58'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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