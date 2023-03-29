Malatya'da deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi 2023...
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 16.58'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi . Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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