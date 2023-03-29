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İzmir'de korkutan deprem! AFAD son dakika açıkladı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
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İzmir’de korkutan deprem! AFAD son dakika açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamada "Saat 23:51'de İzmir'in Buca ilçesinde deprem meydana geldi." denildi. Depreme ilişkin bilgileri de paylaşan AFAD, depremin derinliğini 9.23 kilometre olarak bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Buca ilçesinde saat 23:51'de bir deprem kayıtlara geçtiğini duyurdu.

DEPREMİN DETAYLARI

AFAD tarafından depremin büyüklüğü 3.5 olarak aktarıldı.

Yerin 9,2 kilometre altında meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'da da hissedildi.

Büyüklük: 3.5 (Ml) Yer: Buca (İzmir) Tarih:2023-03-28 Saat:23:51:37 TSİ Enlem: 3 8.34 N Boylam: 27.208 E Derinlik: 9.23 km

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

28-03-2023 23:54:11 38.259 37.786 7 ML 2.5 Akçadağ (Malatya) 568759

28-03-2023 23:51:37 38.34 27.208 9.23 ML 3.5 Buca (İzmir) 568757

28-03-2023 23:47:05 37.717 36.51 7 ML 2.9 Andırın (Kahramanmaraş) 568758

28-03-2023 23:43:12 37.505 37.106 8.82 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 568756

28-03-2023 23:42:04 37.942 36.248 6.5 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 568755

28-03-2023 23:28:54 38.072 37.257 7 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 568752



28-03-2023 23:23:37 38.236 38.097 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 568753

28-03-2023 23:20:14 40.751 42.772 7 ML 1.9 Göle (Ardahan) 568754

28-03-2023 23:13:43 38.035 36.452 7 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş) 568747

28-03-2023 23:12:55 38.126 38.51 7.17 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 568750

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