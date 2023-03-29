İzmir'de korkutan deprem! AFAD son dakika açıkladı
AFAD'dan yapılan açıklamada "Saat 23:51'de İzmir'in Buca ilçesinde deprem meydana geldi." denildi. Depreme ilişkin bilgileri de paylaşan AFAD, depremin derinliğini 9.23 kilometre olarak bildirdi.
DEPREMİN DETAYLARI
AFAD tarafından depremin büyüklüğü 3.5 olarak aktarıldı.
Yerin 9,2 kilometre altında meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'da da hissedildi.
Büyüklük: 3.5 (Ml) Yer: Buca (İzmir) Tarih:2023-03-28 Saat:23:51:37 TSİ Enlem: 3 8.34 N Boylam: 27.208 E Derinlik: 9.23 km
AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
28-03-2023 23:54:11 38.259 37.786 7 ML 2.5 Akçadağ (Malatya) 568759
28-03-2023 23:51:37 38.34 27.208 9.23 ML 3.5 Buca (İzmir) 568757
28-03-2023 23:47:05 37.717 36.51 7 ML 2.9 Andırın (Kahramanmaraş) 568758
28-03-2023 23:43:12 37.505 37.106 8.82 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 568756
28-03-2023 23:42:04 37.942 36.248 6.5 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 568755
28-03-2023 23:28:54 38.072 37.257 7 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 568752
28-03-2023 23:23:37 38.236 38.097 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 568753
28-03-2023 23:20:14 40.751 42.772 7 ML 1.9 Göle (Ardahan) 568754
28-03-2023 23:13:43 38.035 36.452 7 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş) 568747
28-03-2023 23:12:55 38.126 38.51 7.17 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 568750
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