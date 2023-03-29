29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri BUDO açıkladı! Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava muhalefeti engeli

BUDO açıkladı! Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava muhalefeti engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
ABONE OL
BUDO açıkladı! Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava muhalefeti engeli

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA