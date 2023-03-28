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Fatma Girik'in annesi öldü mü? Fatma Girik'in annesi kimdir, kaç yaşında öldü, hastalığı neydi?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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Fatma Girik’in annesi öldü mü? Fatma Girik’in annesi kimdir, kaç yaşında öldü, hastalığı neydi?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in annesi hakkında araştırmalar sürüyor. "Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav öldü mü?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Usta oyuncunun annesi Ukav'ın hayatını neden kaybettiği araştırılıyor. Peki, Fatma Girik'in annesi öldü mü, hastalı neydi? İşte konuya dair merak edilenler...

Fatma Girik'in annesinden acı haber geldi! Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav hayatını kaybetti. Duyurulan haberin ardından konuya dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Fatma Girik'in annesi kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte ayrıntılar...

MÜNEVVER UKAV NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Münevver Ukav, Kovid-19 tedavisi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Münevver Ukav, 19 Mart'ta evinde fenalaştı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ukav, Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ukav'ın acı haberini alan yakınları derin üzüntü yaşadı. Ukav'ın cenaze programı henüz netleşmezken, Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik de Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.

MÜNEVVER UKAV KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Münevver Ukav, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in annesiydi. Ukav, 99 yaşında hayatını kaybetti.Öte yandan usta oyuncu Fatma Girik'te Covid 19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden vefat etmişti.

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