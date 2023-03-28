Konya'da 3 yaşındaki kızını vahşice katleden kadının eşi konuştu: Sema'yı da alıp...
Korkunç olay Konya'nın Sarayönü ilçesinde meydana geldi. Sevda K., 3 yaşındaki kızı Sema Nur K.'yi boğazından bıçakla keserek öldürdü. Ardından bıçakla kendini yaralayan Sevda K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi'ne gönderildi. Olayın ardından Sevda K.’nin eşi Mehmet K., “Olay günü eşim, kızımız Sema'yı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi. Onlar eve gitti, ben de koyunları otlatmaya gittim. 45 dakika sonra eve döndüğümde, eşim koşarak bana doğru geliyordu. Kanlar içindeydi, müdahale ettim" dedi. İşte kan donduran olayın detayları...
Konya'da yaşanan olay, 25 Mart'ta Karabıyık Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda K., önce kızı Sema Nur'un boğazını, ardından kendi boğazını bıçakla kesti.
Küçük Sema Nur hayatını kaybetti, yaralanan anne de Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda K., ilk ifadesinde; "Kocamdan bugüne kadar kötü bir söz duymadım. Neyin, nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Jandarmadaki sorgusunun ardından Sevda K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespit için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi.
"HİÇBİR SORUN, HİÇBİR PROBLEM YOKTU"
Sevda K.'nin eşi Mehmet K. de 22 yıldır evli olduklarını, eşinin uzun süredir ilaçlı psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Olaydan yaklaşık 2-3 hafta önce eşim Konya Numune Hastanesi'ne giderek doktoruna ilacını yazdırdı. Daha sonra 'Yorgunum' dediği için annesinin yanına gitmesini ve dinlenmesini söyledim. 1 hafta-10 gün annesinde kaldıktan sonra, 1 hafta önce eve geldi. 22 yıllık evliliğimizde ne tartıştık ne de kavga ettik. Hiçbir sorun, hiçbir problem yoktu. Olay günü eşim, kızımız Sema'yı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi. Onlar eve gitti, ben de koyunları otlatmaya gittim. 45 dakika sonra eve döndüğümde, eşim koşarak bana doğru geliyordu. Kanlar içindeydi, müdahale ettim. O sırada yardıma gelen komşularımız, araç ile eşimi hastaneye götürdü. Eve girdiğimde kızım Sema Nur da kanlar içindeydi. Olay nasıl oldu, neden yaptı, bilmiyorum" dedi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Konya'da yaşanan olay, Sarayönü ilçesi Karabıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Sevda K., belirlenemeyen bir nedenle kızı Sema Nur'un boğazını bıçakla kesti, daha sonra da aynı bıçakla kendini yaraladı. Durumu fark eden aile fertleri jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri minik Sema Nur'un öldüğünü belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sevda K. ise tedavisinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti ve psikolojik tedavi için Kayseri Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi'ne gönderildi. Soruşturma devam ediyor.
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