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Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Ekipler harekete geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2023
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Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar! Ekipler harekete geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçmekte olan 81 metre uzunluğundaki RAYAN isimli kuru yük gemisi, makine arızası yaptı. Arızanın ardından gemi römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

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