Arefe günü ne zaman 2023? Ramazan arefesi ne zaman, ayın kaçında?
"Arefe günü ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 23 Mart Perşembe günü Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gözler bayram takvimine çevrildi. Takvime göre, bu yıl üç günlük Ramazan Bayramı nisan ayının son günlerinde kutlanacak. Peki, Arefe günü ne zaman 2023? Ramazan arefesi ne zaman, ayın kaçında?
"Arefe günü ne zaman 2023? Ramazan arefesi ne zaman, ayın kaçında?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 arefe tarihleri Diyanet tarafından açıklandı. Takvime göre, Ramazan Bayramı'nın arefesi nisan ayında yapılacak. Peki, Arefe günü ne zaman 2023? Ramazan arefesi ne zaman, ayın kaçında?
RAMAZAN TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 3,5 gün tatil olacak. Çalışanlar 20 Nisan Perşembe günü arife olması nedeniyle yarım gün tatil yapacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
BAYRAM TAKVİMİ
Diyanet İşleri Bakanlığı'nın 2023 takvimine göre, Ramazan ayının son günü olan 20 Nisan, arife günü olarak idrak edilecek. 21 Nisan Cuma günü başlayan bayram, 23 Nisan Pazar günü sona erecek.
AREFE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ
Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).
Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.
Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.
Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.
Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."
İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.
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