CHP’li belediye şikayetleri dikkate almadı! Beylikdüzü’nde sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı

"BELLİYDİ ZATEN BURANIN ÇÖKECEĞİ"



Binalarının bahçesine istinat duvarı yıkılan Murat Aktaş isimli bir vatandaş, "Daha önce biz buradaki müteahhitleri de uyardık. Burada insanlar oturuyor çardakta oturuyorlar dedik. Buraya biz de istinat duvarı çektik alanımızı belirlemek amacıyla. Belliydi zaten buranın çökeceği. Gündüz de olabilirdi bu olay insanlar burada olabilirdi sonuçta. Korkudan dışarıya fırlamış deprem oldu sanıp sesi duyan komşularımız" dedi.

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