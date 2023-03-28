Sandıkta tesadüfen bulundu! Harem ağasının milyonlarca dolarlık serveti 63 yıl sonra resmiyet kazandı

7,5 MİLYON DOLARLIK MİRAS



Tarihi hamam ve arazi değerleri 7,5 milyon dolar civarında tahmin edilen 2 alanla ilgili tapu sahipleri adına hem maliye, hem de belediyeye 1950 yılından itibaren geçerli olması nedeniyle tüm vergilerinin ödenmesi için çalışma başlattıklarını aktaran Faruk Keleş, toplamda vergilerin 1,5 milyon TL civarında olduğunu söyledi. Keleş, "Öncesinde veraset ve emlak vergileri olmadığı için 1950 itibarıyla tüm vergilerin ödemesi yapılacak. Ardından harabeye dönüşen Çardaklı Hamamı'nın restorasyonu planlanıyor. Eski konak alanının da şu an kullanımda olması nedeniyle isterse Fatih Belediyesi'ne kamulaştırılması, istemez ise tapu sahiplerine teslimini talep edeceğiz" dedi.