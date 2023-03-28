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Aşırı hız felaket getirdi! Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2023
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Aşırı hız felaket getirdi! Trabzon’da trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı

Trabzon'un Yomra ilçesinde bu gece meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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