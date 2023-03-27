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Özel hastanede skandal! Ünlü cerraha tacizden hapis

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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Özel hastanede skandal! Ünlü cerraha tacizden hapis

İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir hastanede görev yapan ünlü estetik doktoru A.Ç., aynı hastanede görevli hemşire kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

A.Ç., 2020 yılında İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir hastanede görev yapıyordu. Ç., aynı hastanede hemşire 28 yaşındaki D. T.'ye ilgi duyuyordu.

Özel hastanede skandal! Ünlü cerraha tacizden hapis

İddiaya göre, genç kızla yakınlaşmak isteyen Ç., genç kadının doğum günü olduğu gün, 'Gel, pasta keseceğiz. Baş başa olacağız, başka kimse olmayacak" gibi sözler söyledi.

Özel hastanede skandal! Ünlü cerraha tacizden hapis

Genç kızı yangın merdivenine çağırarak burada öpmeye çalışan Ç., "Yarın yer ayarlayacağım oraya geleceksin.

Özel hastanede skandal! Ünlü cerraha tacizden hapis

Birlikte olacağız, kimse olmayacak" şeklinde sözler söylemeye başladı. Ertesi gün hasta kabul odasında bulundukları sırada doktor A. Ç., eliyle genç hemşireyi taciz etmeye başlayınca korkan kadın karakola başvurdu.

Özel hastanede skandal! Ünlü cerraha tacizden hapis

"KIZIM GİBİ GÖRÜYORUM" DEDİ!

Hemşirenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ç., birkaç yıldır müşteki ile birlikte çalıştıklarını, kendisinin hem hastalara hem çalışanlara samimi bir insan olduğunu, müştekiyi de kızı gibi gördüğünü söyledi.

Özel hastanede skandal! Ünlü cerraha tacizden hapis

Müştekiyi taciz etmediğini, müştekiyi yangın merdivenlerine özel olarak çağırmadığını, otoparka inip çıkarken her zaman orayı kullandığını ifade etti.

Özel hastanede skandal! Ünlü cerraha tacizden hapis

Yine bir süre önce müştekinin kendisine doğum günü olduğunu ve kimsenin doğum gününü kutlamadığını söylemesi nedeniyle müştekiye yer ayarlayayım pasta keselim şeklinde söylemleri olduğunu' anlattı.

Özel hastanede skandal! Ünlü cerraha tacizden hapis

2,5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

İfadesi ardından savcılık tarafından A. Ç. hakkında, 'Basit Cinsel Saldırı' suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada hakim karşısına çıkan A. Ç., cinsel tacizde bulunmadığını ilk kez böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldığını söyleyerek beraatını talep etti.

Özel hastanede skandal! Ünlü cerraha tacizden hapis

Mahkeme, genç kıza cinsel saldırıda bulunan Ç.'inn suçu işlediğini belirterek 2 yıl hapis cezası verdi.

Özel hastanede skandal! Ünlü cerraha tacizden hapis

Cezasında görevi nedeniyle nüfuzunu kötüye kullanarak işlediği gerekçesiyle cezasında artırım yapıldı ve 3 yıla çıkarıldı.

Özel hastanede skandal! Ünlü cerraha tacizden hapis

Cezanın sanık üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak cezada indirim yapan mahkeme, Ç.'yi 2 yıl 6 ay hapse mahkûm etti.

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