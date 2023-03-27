Özel hastanede skandal! Ünlü cerraha tacizden hapis
İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir hastanede görev yapan ünlü estetik doktoru A.Ç., aynı hastanede görevli hemşire kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
A.Ç., 2020 yılında İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir hastanede görev yapıyordu. Ç., aynı hastanede hemşire 28 yaşındaki D. T.'ye ilgi duyuyordu.
İddiaya göre, genç kızla yakınlaşmak isteyen Ç., genç kadının doğum günü olduğu gün, 'Gel, pasta keseceğiz. Baş başa olacağız, başka kimse olmayacak" gibi sözler söyledi.
Genç kızı yangın merdivenine çağırarak burada öpmeye çalışan Ç., "Yarın yer ayarlayacağım oraya geleceksin.
Birlikte olacağız, kimse olmayacak" şeklinde sözler söylemeye başladı. Ertesi gün hasta kabul odasında bulundukları sırada doktor A. Ç., eliyle genç hemşireyi taciz etmeye başlayınca korkan kadın karakola başvurdu.
"KIZIM GİBİ GÖRÜYORUM" DEDİ!
Hemşirenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ç., birkaç yıldır müşteki ile birlikte çalıştıklarını, kendisinin hem hastalara hem çalışanlara samimi bir insan olduğunu, müştekiyi de kızı gibi gördüğünü söyledi.
Müştekiyi taciz etmediğini, müştekiyi yangın merdivenlerine özel olarak çağırmadığını, otoparka inip çıkarken her zaman orayı kullandığını ifade etti.
Yine bir süre önce müştekinin kendisine doğum günü olduğunu ve kimsenin doğum gününü kutlamadığını söylemesi nedeniyle müştekiye yer ayarlayayım pasta keselim şeklinde söylemleri olduğunu' anlattı.
2,5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ
İfadesi ardından savcılık tarafından A. Ç. hakkında, 'Basit Cinsel Saldırı' suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada hakim karşısına çıkan A. Ç., cinsel tacizde bulunmadığını ilk kez böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldığını söyleyerek beraatını talep etti.
Mahkeme, genç kıza cinsel saldırıda bulunan Ç.'inn suçu işlediğini belirterek 2 yıl hapis cezası verdi.
Cezasında görevi nedeniyle nüfuzunu kötüye kullanarak işlediği gerekçesiyle cezasında artırım yapıldı ve 3 yıla çıkarıldı.
Cezanın sanık üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak cezada indirim yapan mahkeme, Ç.'yi 2 yıl 6 ay hapse mahkûm etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7.Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman? 7. Yargı Paketi çıktı mı, genel AF onaylandı mı?
- Hangisi TDK Güncel Türkçe Sözlük'te tanımı olan bir kelimedir?
- 1995'te ABD'de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisini sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır?
- Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu 2023? Gazi maaşlarına ne kadar zam geldi? Açıklama geldi...
- Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yarın Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?
- Fransız bilim insanı Etienne Klein, James Webb Uzay Teleskobu'ndan olduğunu iddia ederek paylaştığı ve çok beğeni alan görüntünün aslında hangisi olduğunu açıklayarak özür dilemiştir?
- Teşkilat Dizisinde Efkar Baba ölecek mi? Teşkilat Gürkan Uygun diziden ayrılıyor mu?
- LGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak? MEB LGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- "Başka bir yerden gelen kimseden geldiği yerle ilgili , küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir?
- Emeklinin keyfini katlayacak ZAM! Tarih netleşti, emekli, memur + asgari ücret zammı! 7.500 TL Gövde maaş, %36 artış! 8000, 9000 TL alanlar...
- Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?
- MSÜ ne zaman, hangi gün? Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınav giriş belgesi ekranı! ÖSYM MSÜ sınav tarihi...