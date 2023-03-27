15 tehlikeli olaydan sağ kurtuldu: Keşke ben ölseydim

Kahramanmaraş Elbistan'da depreme yakalanan 71 yaşındaki Mehmet Ali Hörmetli, o sırada odun kırmak için evden çıktığı için asrın felaketinden sağ kurtuldu. Evi yerle bir olan Hörmetli, daha önce Van ve Gölcük depremlerinin de aralarında olduğu 15 tehlikeli olaydan sağ kurtulduğunu anlatarak "Ben bu hayatta tek başımayım. Keşke ben ölseydim de başka ocaklar sönmeseydi. Yaşasam da olur yaşamasam da. Enkaz altında kalan aileleri görünce kahroldum. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız" dedi.