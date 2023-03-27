15 tehlikeli olaydan sağ kurtuldu: Keşke ben ölseydim
Depremden dakikalar önce odun kırmak için evinden çıkan 71 yaşındaki Mehmet Ali Hörmetli, 15 tehlikeli olaydan sağ kurtulduğunu belirterek, "Ben bu hayatta tek başımayım. Keşke ben ölseydim de başka ocaklar sönmeseydi." dedi.
Kahramanmaraş Elbistan'da depreme yakalanan 71 yaşındaki Mehmet Ali Hörmetli, o sırada odun kırmak için evden çıktığı için asrın felaketinden sağ kurtuldu. Evi yerle bir olan Hörmetli, daha önce Van ve Gölcük depremlerinin de aralarında olduğu 15 tehlikeli olaydan sağ kurtulduğunu anlatarak "Ben bu hayatta tek başımayım. Keşke ben ölseydim de başka ocaklar sönmeseydi. Yaşasam da olur yaşamasam da. Enkaz altında kalan aileleri görünce kahroldum. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız" dedi.
İşte Mehmet Ali amcanın ilginç yaşam öyküsünden kesitler;
Askerden geldikten sonra 1972'de TIR şoförü olarak gittiği Libya'da kaza yaptı. Demir çubuk omzumdan girip diğer taraftan çıktı. Hayatta kaldı.
Suudi Arabistan'da TIR şoförlüğü yaparken iki trafik kazası daha geçirdi. O kazalardan da hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye döndükten sonra 1977'de Van'da meydana gelen 7.5 şiddetindeki depreme yakalandı. 3 bin 840 kişinin öldüğü o depremden de sağ kurtuldu.
7.4'lük Gölcük depremini yara almadan atlattı.
Malatya- Kayseri arasında kamyon şoförlüğü yaparken frenler patladı. Kamyon ve üzerindeki 20 ton yükle 30 metre yüksekliğindeki uçuruma uçtu, ölmedi.
43 yolcu taşıdığı otobüsle İskenderun'a giderken yine frenler patladı ve tarlaya uçtu, yine kurtuldu.
İnşaatlarda 5 kez iş kazası geçirdi. Birinde üzerine boru düştü, hastanelik oldu ama hayatta kaldı.
Son olarak ta Elbistan depremine yakalandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7.Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman? 7. Yargı Paketi çıktı mı, genel AF onaylandı mı?
- Hangisi TDK Güncel Türkçe Sözlük'te tanımı olan bir kelimedir?
- 1995'te ABD'de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisini sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır?
- Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu 2023? Gazi maaşlarına ne kadar zam geldi? Açıklama geldi...
- Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yarın Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?
- Fransız bilim insanı Etienne Klein, James Webb Uzay Teleskobu'ndan olduğunu iddia ederek paylaştığı ve çok beğeni alan görüntünün aslında hangisi olduğunu açıklayarak özür dilemiştir?
- Teşkilat Dizisinde Efkar Baba ölecek mi? Teşkilat Gürkan Uygun diziden ayrılıyor mu?
- LGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak? MEB LGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- "Başka bir yerden gelen kimseden geldiği yerle ilgili , küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir?
- Emeklinin keyfini katlayacak ZAM! Tarih netleşti, emekli, memur + asgari ücret zammı! 7.500 TL Gövde maaş, %36 artış! 8000, 9000 TL alanlar...
- Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?
- MSÜ ne zaman, hangi gün? Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınav giriş belgesi ekranı! ÖSYM MSÜ sınav tarihi...