İstanbul’da da risk yüksek! Dere yatağına yapılan binalar alarm veriyor

Kadıköy'e bağlı Kurbağalıdere ve çevresi kil ve çamurdan oluşan riskli zemine sahip yerler. Uzmanlar, bu bölgedeki yumuşak tabakanın büyük risk taşıdığını söylüyor.

AYAMAMA İLK SIRADA

Kağıthane Cendere ile Başakşehir'den doğup Marmara'ya dökülen Ayamama ise yapılaşma ve deprem riski açısından en vahim durumdaki gürzeghalar. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Ayamama Deresi, en çok yapılaşmanın olduğu kaynakların başında geliyor. Başakşehir ilçesinin doğu kesimlerinde bir kaynaktan doğan ve Bağcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler ilçelerinden akarak, sıvılaşma riski olan Ayamama Deresi boyunca manzara İstanbul'daki çarpık yapılaşmanın en somut örneği olarak gözlerden kaçmıyor. Benzer tablolar, Haramidere, Dolapdere ve onlarca mahalledeki eski derelerin olduğu alanlar için de geçerli.