27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Cami kapısına siper oldu cemaati içeriye sokmadı! O anlar kamerada

Cami kapısına siper oldu cemaati içeriye sokmadı! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
ABONE OL
Cami kapısına siper oldu cemaati içeriye sokmadı! O anlar kamerada

İzmir’de dün akşam saatlerinde bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen genç, cami kapısına siper olarak kapsını açtırmadı. Gencin, cemaatin içeriye girmesine engel olduğu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'de yaşanan olay, Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi.

Dün akşam namazı saatinde camiye gelen cemaat, gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü.

Bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen ve isminin O.Ç., olduğu öğrenilen genç, cami kapısına siper olarak açılmasını mani oldu.

İçeriye girip akşam namazını kılmak isteyen cemaate engel olan genç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen ikna olmadı.

O ANLAR KAMERADA

Bunun üzerine cami imamı çareyi polisi aramakta buldu.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince cemaate zorluk çıkaran genç, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Öte yandan, şahsın cemaati camiye sokmadığı, cemaatin de genci ikna etmeye çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA