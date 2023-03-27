Cami kapısına siper oldu cemaati içeriye sokmadı! O anlar kamerada
İzmir’de dün akşam saatlerinde bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen genç, cami kapısına siper olarak kapsını açtırmadı. Gencin, cemaatin içeriye girmesine engel olduğu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dün akşam namazı saatinde camiye gelen cemaat, gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü.
Bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen ve isminin O.Ç., olduğu öğrenilen genç, cami kapısına siper olarak açılmasını mani oldu.
İçeriye girip akşam namazını kılmak isteyen cemaate engel olan genç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen ikna olmadı.
O ANLAR KAMERADA
Bunun üzerine cami imamı çareyi polisi aramakta buldu.
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