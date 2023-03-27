Depremzedeler geleceğe umutla bakıyor: Tek yürek olunca her şeyin üstesinden gelebiliyoruz

"KEŞKE BÜTÜN EVLER YIKILSAYDI DA KİMSE ÖLMESEYDİ"

Elektrikler gitti, kapılar açılmadı. Tek deprem içerinde ayrı ayrı 3 sarsıntı yaşadık. Son sarsıntıda bir araya toplanıp beraber ölelim dedik. Kızlarımdan biri kapıya vurmaya başladı. Dışarıdakiler sesimizi duydu, 5-6 kişi kapıyı kırarak açıp, bizi kurtardı. Dışarıya çıktıktan 2 dakika sonra evimiz ve marketimiz yıkıldı. Otomobil de altında kaldı. O kadar insan, eş, dost, akraba kaybettik. Onları düşündükçe hiçbir şey umurumda değil. Keşke bütün evler yıkılsaydı da kimse ölmeseydi. Allah'ım bir daha yaşatmasın.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN, BURASI SARAY ÜSTÜ SARAY"

Çadırda kaldığımız sürede asker, polis ve diğer görevliler bize çok iyi ve ilgili davrandı. Daha sonra burası nasip oldu. Burası bizim için saray, hatta saray üstü saraydayız. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Allah uzun ömürler versin. Biz kendisinden her türlü memnunuz, inşallah yine başımızda kalır. Çünkü bu zorluğu ancak onunla aşarız. Biz buna inanıyoruz. Ülkemiz, vatanımız, bayrağımız sağ olsun, ayakta dursun" dedi.