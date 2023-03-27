Denizli’de kan donduran olay! Kocasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan E.E. ile kocası Barış Selahattin Ener (55) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.