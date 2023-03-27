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Denizli'de kan donduran olay! Kocasını bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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Denizli’de kan donduran olay! Kocasını bıçaklayarak öldürdü

Denizli'de gece saatlerinde eşiyle tartışan kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Yaklaşık 1 yıldır evli oldukları öğrenilen çiftin evinde eşyaların darmadağın olduğu öğrenilirken, cinayetin ise alkolün etkisiyle işlendiği iddia edildi.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan E.E. ile kocası Barış Selahattin Ener (55) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Denizli’de kan donduran olay! Kocasını bıçaklayarak öldürdü

Çıkan tartışmanın ardından kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı. Koca kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Denizli’de kan donduran olay! Kocasını bıçaklayarak öldürdü

Olay yerine giden sağlık görevlileri, yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirledi.

Denizli’de kan donduran olay! Kocasını bıçaklayarak öldürdü

Şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Denizli’de kan donduran olay! Kocasını bıçaklayarak öldürdü

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmalar sonrası kocanın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Denizli’de kan donduran olay! Kocasını bıçaklayarak öldürdü

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNMÜŞ

Öte yandan; yaklaşık 1 yıldır evli oldukları öğrenilen çiftin evinde eşyaların darmadağın olduğu öğrenilirken, cinayetin ise alkolün etkisiyle işlendiği iddia edildi.

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