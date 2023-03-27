Denizli'de kan donduran olay! Kocasını bıçaklayarak öldürdü
Denizli'de gece saatlerinde eşiyle tartışan kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Yaklaşık 1 yıldır evli oldukları öğrenilen çiftin evinde eşyaların darmadağın olduğu öğrenilirken, cinayetin ise alkolün etkisiyle işlendiği iddia edildi.
Olay, Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan E.E. ile kocası Barış Selahattin Ener (55) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın ardından kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı. Koca kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık görevlileri, yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirledi.
Şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmalar sonrası kocanın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNMÜŞ
Öte yandan; yaklaşık 1 yıldır evli oldukları öğrenilen çiftin evinde eşyaların darmadağın olduğu öğrenilirken, cinayetin ise alkolün etkisiyle işlendiği iddia edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7.Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman? 7. Yargı Paketi çıktı mı, genel AF onaylandı mı?
- Hangisi TDK Güncel Türkçe Sözlük'te tanımı olan bir kelimedir?
- 1995'te ABD'de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisini sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır?
- Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu 2023? Gazi maaşlarına ne kadar zam geldi? Açıklama geldi...
- Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yarın Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?
- Fransız bilim insanı Etienne Klein, James Webb Uzay Teleskobu'ndan olduğunu iddia ederek paylaştığı ve çok beğeni alan görüntünün aslında hangisi olduğunu açıklayarak özür dilemiştir?
- Teşkilat Dizisinde Efkar Baba ölecek mi? Teşkilat Gürkan Uygun diziden ayrılıyor mu?
- LGS sınav başvuruları ne zaman yapılacak? MEB LGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- "Başka bir yerden gelen kimseden geldiği yerle ilgili , küçük de olsa bir armağan beklenir" anlamına gelen atasözü hangisidir?
- Emeklinin keyfini katlayacak ZAM! Tarih netleşti, emekli, memur + asgari ücret zammı! 7.500 TL Gövde maaş, %36 artış! 8000, 9000 TL alanlar...
- Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?
- MSÜ ne zaman, hangi gün? Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınav giriş belgesi ekranı! ÖSYM MSÜ sınav tarihi...