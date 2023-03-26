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Mardin'de 5 gündür aranan kişi ölü bulundu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 26.03.2023
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Mardin’de 5 gündür aranan kişi ölü bulundu

Mardin'in Midyat ilçesinde 5 gün önce evden çıkan ve haber alınamayan Osman Alver isimli çiftçi, jandarma tarafından arazide ölü bulundu.

Çavuşlu Mahallesi'nde çiftçi olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Osman Alver, ava çıkmak için 5 gün önce evden ayrıldı.

Alver'in eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

ÖLÜ BULUNDU

Jandarma tarafından yapılan aramalar sonucunda Alver'in cansız bedenine ulaşıldı.

Midyat Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Alver'in cenazesi Çavuşlu mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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