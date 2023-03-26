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Şanlıurfa'da sular düzenli test ediliyor! Bakan Koca son durumu açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2023
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Şanlıurfa’da sular düzenli test ediliyor! Bakan Koca son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'daki sel felaketi sonrası İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı ekiplerinin, 200'den fazla izleme noktasından su örneği alarak, Halk Sağlığı Laboratuvarında düzenli mikrobiyolojik ve kimyasal testlere tabi tuttuğunu bildirdi.

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